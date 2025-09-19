Prof Maggi | ‘Tecnologie a scuola sì smartphone no Ma ha senso?’

Il docente e scrittore Andrea Maggi evidenzia la contraddizione del sistema scolastico italiano: smartphone vietati agli studenti mentre tablet, pc, lavagne digitali e strumenti immersivi invadono le aule. Una riflessione sulla direzione dell’innovazione educativa e sulla priorità delle idee rispetto agli strumenti. L’avanzata degli strumenti e l’assenza di una direzione Secondo Maggi, la scuola italiana . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it