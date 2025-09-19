Prof Maggi | ‘Tecnologie a scuola sì smartphone no Ma ha senso?’
Il docente e scrittore Andrea Maggi evidenzia la contraddizione del sistema scolastico italiano: smartphone vietati agli studenti mentre tablet, pc, lavagne digitali e strumenti immersivi invadono le aule. Una riflessione sulla direzione dell’innovazione educativa e sulla priorità delle idee rispetto agli strumenti. L’avanzata degli strumenti e l’assenza di una direzione Secondo Maggi, la scuola italiana . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: prof - maggi
Il Collegio torna su Raiplay nel 1990, Andrea Maggi confermatissimo prof. d'italiano e educazione civica
Prof. Andrea Maggi sul ritorno de Il Collegio: «Dai collegiali ho imparato che la cultura unisce e mai divide»
Studente si rifiuta di affrontare l’orale alla Maturità, prof Maggi: “Decisione immatura. Aboliamo gli esami”
Scomparsa Anna Maggi Di Orio: il cordoglio del sindaco Biondi La moglie del Prof. Di Orio Vai su Facebook
“Accumuliamo tecnologie a scuola, ma vietiamo gli smartphone. Non è una contraddizione?”. Il punto di vista del Prof. Maggi - C’è una discrepanza piuttosto evidente che attraversa l’anno scolastico in corso. Si legge su orizzontescuola.it
Andrea Maggi, il prof del Collegio: «No ai telefoni, ma la classe è hi-tech. Torniamo all’intelligenza naturale» - di Andrea Maggi Ieri è ufficialmente cominciato in tutta la regione l'anno scolastico 2025- Lo riporta ilgazzettino.it