Bergamo. Si chiama Annaelena Mencarelli e giovedì 18 settembre ha giurato nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Bergamo. È la nuova pm che ha preso servizio nella procura di piazza Dante. Bergamasca, si è laureata in Giurisprudenza nel 2010 e, dopo un dottorato in diritto penale e l’esame per l’ingresso in magistratura, ha svolto il suo primo incarico a Vercelli, dov’è rimasta per 5 anni. Ora è tornata nella sua città e farà parte del pool dedicato ai soggetti fragili. Nella foto in piedi a sinistra la nuova pm Annaelena Mencarelli e il procuratore Maurizio Romanelli, sedute da sinistra Maria Luisa Mazzola, presidente quinta commissione del Csm e le giudici Donatella Nava e Beatrice Purita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Procura, prende servizio la nuova pm Annaelena Mencarelli