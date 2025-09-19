Cause comuni dei problemi di pressione negli scaldabagni Rinnai. I problemi di pressione scaldabagno Rinnai possono dipendere da diversi fattori: Accumulo di calcare: riduce il flusso d’acqua e incide sulle prestazioni.. Filtro dell’acqua sporco o ostruito: ostacola il passaggio e crea sbalzi di pressione.. Guasti alla pompa di ricircolo o alle valvole: componenti danneggiate possono influenzare il funzionamento.. Pressione idrica insufficiente dall’impianto domestico: in questo caso, il problema non dipende direttamente dallo scaldabagno.. Segnali che indicano un problema. Un scaldabagno Rinnai con pressione irregolare può manifestare: Acqua che alterna improvvisamente flussi caldi e freddi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Problemi di Pressione scaldabagno Rinnai