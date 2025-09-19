Probabili formazioni Verona Juve Joao Mario scalpita per la maglia da titolare | cambi anche in difesa e sull’attaccante… Le ultimissime novità

Probabili formazioni Verona Juve: tutti i dettagli sulle possibili scelte di mister Tudor in vista del match. Archiviata l’intensa e dispendiosa sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus di Igor Tudor si rituffa sul campionato per affrontare la trasferta contro l’ Hellas Verona. Per la partita dello stadio Bentegodi, il tecnico croato sembra intenzionato a operare alcuni cambi mirati per gestire le energie e presentare una squadra fresca e competitiva, mantenendo però intatto il modulo 3-4-2-1. Secondo Sky Sport, a novità più significativa dovrebbe registrarsi nel pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

