Probabili formazioni Inter Sassuolo, tanti dubbi da sciogliere per Chivu: cosa filtra sulle scelte del tecnico dei nerazzurri. Dopo le sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, il margine d’errore dell’ Inter di Cristian Chivu si è ridotto drasticamente. I nerazzurri, tuttavia, sono determinati a ripartire da quanto di buono hanno mostrato nella vittoria in Champions League contro l’ Ajax. L’obiettivo è confermare i segnali positivi emersi nella gara europea e tornare a fare punti in Serie A. Domenica sera, a San Siro, la squadra ospiterà il Sassuolo per la quarta giornata di campionato, una partita cruciale per mantenere vive le ambizioni di alta classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Inter Sassuolo, tanti dubbi da sciogliere per Chivu: cosa filtra sul ballottaggio tra Lautaro e Pio Esposito