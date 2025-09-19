Probabili formazioni e dove vedere le partite della quarta giornata di Serie B

Roma, 19 settembre 2025 – Tutto pronto per la quarta giornata di Serie B: si parte oggi alle 19 con la sfida tra Frosinone e Sudtirol. Da un lato la squadra di Alvini, in testa alla classifica insieme a Modena, Cesena e Palermo, dall'altro Castori e i suoi, che nella scorsa giornata hanno subito la prima sconfitta in campionato. Alle 21 toccherà al Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato tra le mura amiche contro il Bari: i rosanero cercano punti per mantenere la vetta della classifica, mentre i biancorossi sono ancora a caccia della prima vittoria dopo aver subito due sconfitte e pareggiato nel secondo turno contro il Monza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Probabili formazioni e dove vedere le partite della quarta giornata di Serie B

