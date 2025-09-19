Probabile organizzazione FdI chiede conto della rissa dem alla Camera
" No, no, non è adesso. Nico, nico ". Queste parole sono state catturate dai microfoni della Camera dei deputati durante l'intervento di Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico. Il contesto è il terzo sì arrivato alla riforma della Giustizia, quando in Aula si è scatenato il parapiglia. Mentre il capogruppo dem stava parlando, alcuni dei suoi colleghi si sono riversati al centro dell'emiciclo per protestare contro il governo ma qualcosa è andato storto. Dalle parole di Braga e della segretaria Schlein sembra che non fosse quello il momento giusto, che non si trattasse di una protesta estemporanea ma di una preparata a tavolino e che "Nico" abbia sbagliato i tempi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Probabile organizzazione. FdI chiede conto della rissa dem alla Camera.
