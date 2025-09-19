Pro Vita e 40 Days for Life dopo il voto della Regione | Eventi e veglie proseguiranno

Modenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le associazioni Pro Vita & Famiglia e 40 Days for Life annunciano che gli eventi e le veglie per sensibilizzare le coscienze dei cittadini sull’ingiustizia dell’aborto proseguiranno “nonostante i tentativi di censura e repressione promossi dalla Regione Emilia Romagna, che ha approvato una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vita - days

Pro Vita e 40 Days for Life dopo il voto della Regione: “ Eventi e veglie proseguiranno”; Tirannia in Emilia, vietate le veglie anti-aborto presso gli ospedali; Anti-abortisti davanti al Policlinico, ma le donne di Modena si organizzano.

Cerca Video su questo argomento: Pro Vita 40 Days