Pro Vita e 40 Days for Life dopo il voto della Regione | Eventi e veglie proseguiranno
Le associazioni Pro Vita & Famiglia e 40 Days for Life annunciano che gli eventi e le veglie per sensibilizzare le coscienze dei cittadini sull’ingiustizia dell’aborto proseguiranno “nonostante i tentativi di censura e repressione promossi dalla Regione Emilia Romagna, che ha approvato una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
