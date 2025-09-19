Pro Pal interrompono la seduta del Consiglio comunale di Milano | Stop ai rapporti con Israele

Milanotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protesta in Consiglio comunale a Milano. Nella seduta di giovedì 18 settembre un gruppo di circa dieci attivisti pro Pal ha fatto irruzione a Palazzo Marino con kefieh e bandiere della Palestina per chiedere di interrompere immediatamente i rapporti con Tel Aviv. La richiesta dei pro Pal I. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

