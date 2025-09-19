Primo giorno di scuola alla Rodari di Civita Castellana | Dopo 10 anni è tornata a riempirsi di voci e sogni | FOTO
Ha finalmente riaperto le sue porte a oltre 150 bambini, e lo ha fatto dopo più di dieci anni di attesa. La scuola elementare Gianni Rodari di Civita Castellana è tornata ad accogliere gli studenti grazie ai lavori di completamento e riqualificazione dei corpi B e C, avviati nel 2024. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: primo - giorno
Granaiolo, primo giorno di stop. Due mesi senza treni causa lavori ma il sistema alternativo ’regge’
Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”
Primo giorno di nido, dentro le nuove scuole fra investimenti e giochi
I.C. Perna - Alighieri di Avellino added photos to the album: PRIMO GIORNO DI SCUOLA 25-26 Vai su Facebook
Primo giorno di scuola alla Rodari di Civita Castellana: Dopo 10 anni è tornata a riempirsi di voci e sogni | FOTO; Primo giorno di scuola alla Rodari di Civita Castellana; GALLERY | Riapertura scuola Rodari di Civita Castellana.
Frasi di auguri per il primo giorno di scuola: buon inizio d'anno! - Frasi sul primo giorno di scuola 2025: ecco una serie di frasi per fare l'"in bocca lupo" per un buon inizio ai nostri bambini ... Come scrive nostrofiglio.it
Primo giorno di scuola alla Rodari di Civita Castellana - Alla Rodari di Civita Castellana dopo un attesa di dieci anni è ripartito in primo anno scolastico. Riporta msn.com