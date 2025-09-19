Primo giorno di scuola alla Rodari di Civita Castellana | Dopo 10 anni è tornata a riempirsi di voci e sogni | FOTO

Ha finalmente riaperto le sue porte a oltre 150 bambini, e lo ha fatto dopo più di dieci anni di attesa. La scuola elementare Gianni Rodari di Civita Castellana è tornata ad accogliere gli studenti grazie ai lavori di completamento e riqualificazione dei corpi B e C, avviati nel 2024. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

