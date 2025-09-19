Prima Giornata dell’Internato Pronte nove medaglie d’onore
In occasione della prima Giornata dell’Internato, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha concesso la medaglia d’onore a 9 cittadini italiani residenti in provincia di Lecco, militari o civili, deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale. Una giornata nata per "conservare la memoria dei cittadini italiani internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
