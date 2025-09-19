In occasione della prima Giornata dell’Internato, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha concesso la medaglia d’onore a 9 cittadini italiani residenti in provincia di Lecco, militari o civili, deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale. Una giornata nata per "conservare la memoria dei cittadini italiani internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prima Giornata dell’Internato. Pronte nove medaglie d’onore