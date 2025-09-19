Prima Giornata dell’Internato Pronte nove medaglie d’onore

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della prima Giornata dellInternato, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha concesso la medaglia d’onore a 9 cittadini italiani residenti in provincia di Lecco, militari o civili, deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale. Una giornata nata per "conservare la memoria dei cittadini italiani internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

prima giornata dell8217internato pronte nove medaglie d8217onore

© Ilgiorno.it - Prima Giornata dell’Internato. Pronte nove medaglie d’onore

In questa notizia si parla di: prima - giornata

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue

La Prima Estate 2025, gran finale con Lucio Corsi, il racconto dell’ultima giornata

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue – Il video

prima giornata dell8217internato prontePrima Giornata dell’Internato. Pronte nove medaglie d’onore - In occasione della prima Giornata dell’Internato, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Giornata Dell8217internato Pronte