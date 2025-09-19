Prima e Seconda ai blocchi Domani partono le danze
Domani e domenica 21 settembre prenderanno il via i campionati di Prima e Seconda, stessa data per il torneo Juniors Regionale e per la Coppa Marche di 3^ Categoria. Il campionato di Terza categoria invece inizierà sabato 4 e domenica 5 ottobre, cosi come quello della Juniores Provinciale. Giovanni Cipolla ex calciatore professionista e ora allenatore di calcio pronto a rientrare nel 'giro' dopo i piccoli problemi di salute (ora risolti) ed ex tecnico del Città di Castello, Nuova Real Metauro e Piobbico) cosi giudica il prossimo campionato di Prima categoria: "Quest'anno rispetto al campionato scorso, ci sono tante neo promosse e tante ripescate, quindi bisogna vedere queste squadre come si sono mosse sul mercato, per capire che livello è".
