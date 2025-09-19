Prima coppia scoppiata Ballando con le stelle insegnante e allieva già divisi

Chi ha deciso davvero le sorti degli abbinamenti di Ballando con le Stelle? La ventesima edizione del programma di Rai 1, che tornerà a fine mese con Milly Carlucci al timone, è già al centro di chiacchiericci e sospetti. A sollevare il caso è stato Giuseppe Candela su Dagospia, che nella sua rubrica A Lume di Candela ha parlato di un cambio in corsa che avrebbe ribaltato una delle coppie più attese. Secondo quanto riportato, Andrea Delogu avrebbe dovuto essere la partner del ballerino professionista Giovanni Pernice. Un abbinamento che sembrava deciso e confermato, ma che a sorpresa è stato stravolto poco prima dell’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it