Previsioni meteo Milano e Lombardia scampoli d’estate e poi autunno duro e puro | pioggia e freddo Ecco dove e quando

Milano, 19 settembre 2025 - L’ estate sta finendo, godetevi il weekend che per la gran parte sarà splendido perché da lunedì 22 settembre, in coincidenza con l’ equinozio d’autunno e con lo sciopero generale che bloccherà i mezzi pubblici, è atteso un cambio drastico: pioggia e un abbassamento molto significativo soprattutto delle temperature massime. Insomma preparatevi a tirar fuori dall’armadio felpe, maglioncini, giubbotti e soprattutto a non dimenticare mai a casa l’ombrello. E da giovedì 18 il calo termico potrebbe essere anche più marcato. Che tempo farà in Lombardia?. “Un vasto campo di alta pressione sull'Europa centro-meridionale - spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - porta una situazione atmosferica stabile sulla Lombardia fino a domenica, con giornate prevalentemente soleggiate e calde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, scampoli d’estate e poi autunno duro e puro: pioggia e freddo. Ecco dove e quando

