Prevenzione alluvioni nuove attività di controllo su 12 chilometri di argini urbani

Ispezione e monitoraggio degli argini a difesa dell’ambito urbano con l’obiettivo di portare avanti un’azione di prevenzione, dove necessario, e di acquisire un quadro puntuale delle eventuali criticità emerse dopo anni di piene e allerte meteo, nel segno della massima tutela della popolazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: prevenzione - alluvioni

Regione, il centrodestra: "Alluvioni, basta tamponi. Serve cambio di passo sulla prevenzione"

La Spagna ha approvato un grande piano per la prevenzione dei disastri climatici #cambiamenticlimatici #alluvioni #Spagna #Clima - X Vai su X

Lady Radio. . Stamani al GR del Mattino abbiamo avuto in studio il candidato alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia, Alessandro Tomasi. Per Tomasi la prevenzione e la gestione delle alluvioni dipendono da pochi semplici punti, scoprili nel video Per ch - facebook.com Vai su Facebook

Per evitare frane e alluvioni in Italia servirebbero molti più soldi - Negli ultimi anni l’Italia è stata particolarmente soggetta a eventi meteorologici estremi che hanno provocato frane e alluvioni, con moltissimi danni per la popolazione dei territori colpiti. Da ilpost.it

Nuove bodycam per la sicurezza degli operatori sanitari. L’Asl Salerno ne estende l’utilizzo per prevenire le aggressioni - Il Dg dell'Asl, Gennaro Sosto: “La prevenzione è il miglior strumento per la difesa da potenziali e inaccettabili aggressioni che subiscono gli operatori ... Si legge su quotidianosanita.it