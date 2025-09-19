Prevenzione a gonfie vele una giornata di controlli gratuiti nel porto di Gallipoli
GALLIPOLI - La prevenzione pronta a salpare dal porto di Gallipoli con l’iniziativa “Prevenzione a gonfie vele”, organizzata dal Dipartimento di prevenzione della Asl di Lecce, in programma per lunedì 22 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, presso la banchina del Seno del Canneto.Per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: prevenzione - gonfie
“Prevenzione a gonfie vele”, una giornata di controlli gratuiti nel porto di Gallipoli https://ift.tt/9VDhxqQ https://ift.tt/R6s4HUS - X Vai su X
Ti capita di sentire le gambe gonfie, stanche o pesanti? Potrebbe essere un segnale da non sottovalutare. Nella sede di Marsala, mercoledì 27 agosto, abbiamo organizzato una giornata dedicata alla prevenzione dell’insufficienza venosa: un’occasione per fa Vai su Facebook
“Prevenzione a gonfie vele”, una giornata di controlli gratuiti nel porto di Gallipoli; «La vaccinazione procede a gonfie vele, ma occhio al morbillo»: il report dell'Ulss 6 Euganea; Fiera Campionaria Venticano: oltre dodicimila ingressi nella sola giornata del 25 aprile.
“Prevenzione a gonfie vele”, nel porto di Gallipoli visite ad accesso libero - Per l’occasione, la barca a vela di Asl Lecce, insieme al camper ambulatorio medico mobile e ai gazebo informativi, diventeranno spazi ... Segnala leccenews24.it
Lunedì 22 settembre a Gallipoli “Prevenzione a gonfie vele” - La prevenzione salpa dal porto di Gallipoli con l'iniziativa "Prevenzione a gonfie vele", organizzata dal Dipartimento di Prevenzione di ... corrieresalentino.it scrive