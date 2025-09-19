Prete insegnante trasferito dopo accuse di abusi su alunna 11enne

A Trento la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un prete 40enne, insegnante di religione, accusato di violenza sessuale aggravata su una studentessa di 11 anni. La vicenda, avvenuta nell’autunno 2023, ha scosso la comunità scolastica e portato al trasferimento immediato dell’uomo, che nega ogni addebito. L’inchiesta e le accuse La Procura di . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it