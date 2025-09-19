Roma, 19 settembre 2025 – Passo avanti nel piano di utilizzare i beni congelati della Russia per sostenere 170 miliardi di euro di “prestiti di riparazione” all'Ucraina, una mossa che trasformerebbe le finanze di Kiev ma rischierebbe un duro scontro con Mosca. Il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, all'informale Ecofin ha annunciato ufficialmente che “la Commissione propone un prestito di riparazione: fornire un prestito all'Ucraina usando le giacenze liquide degli asset russi immobilizzati senza toccare la titolarità russa su quegli asset. È già stato concordato a livello di G7 e di Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Prestiti di riparazione a Kiev da giacenza di beni russi congelati, commissario Ue: "Presto operativo"