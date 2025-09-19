press day assogiocattoli il settore riparte in attesa del natale

Milano, 19 set. (askanews) - A 100 giorni dal Natale, appuntamento cruciale per il mercato dei giocattoli, il settore segna un momento di ripartenza e presenta numeri positivi per il primo semestre, con una crescita del 6,8%. E la 16esima edizione del Press Day di Assogiocattoli a Milano è stata l'occasione per tracciare un quadro della situazione del comparto dei giochi e della prima infanzia. "Presentiamo i primi dati del semestre del mercato - ha detto ad askanews Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli - dati che sono positivi perché guidati da un fenomeno molto importante che è quello dei kidult, ossia adulti che acquistano per se stessi e non solo per regalare ad altri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

