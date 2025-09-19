Preso a pugni per 60 euro in pieno giorno | cinquantenne triestino a Cattinara

Saranno le telecamere di videosorveglianza a chiarire l'esatta dinamica della brutale aggressione subita nel pomeriggio di ieri 18 settembre da un triestino di 53 anni. L'uomo, nato nel 1971, è stato fermato da due ignoti che, per sottrargli il portafogli contenente poco più di 50 euro, l'hanno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

