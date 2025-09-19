Presidio sul tema della sanità a Jesi arriva Elly Schlein assieme a Matteo Ricci

JESI – La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà domani, sabato 20 settembre, a Jesi alle 18 per un presidio sul tema della sanità assieme davanti all’ospedale Carlo Urbani in via Aldo Moro 52. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" Con lei il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: presidio - tema

Dal 22 al 28 settembre 2025 l’AIB Associazione italiana biblioteche propone il Bibliopride, la settimana nazionale delle biblioteche giunta quest’anno alla quattordicesima edizione. Il tema di questa edizione sarà Biblioteche presidio di democrazia e libertà e t Vai su Facebook

'No all'impianto Edison a Jesi', presidio davanti alla Provincia - Sono circa 70 le persone che questa mattina si sono date appuntamento fuori dalla sede della Provincia di Ancona, ... Da ansa.it

Imr, presidio e spiragli. Nuova commessa per Jesi - L’azienda sarebbe pronta a ritirare le procedure di mobilità e potrebbe rivedere il piano industriale che aveva previsto 20 esuberi. Riporta ilrestodelcarlino.it