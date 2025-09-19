Presidio sul tema della sanità a Jesi arriva Elly Schlein assieme a Matteo Ricci

JESI – La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà domani, sabato 20 settembre, a Jesi alle 18 per un presidio sul tema della sanità assieme davanti all’ospedale Carlo Urbani in via Aldo Moro 52. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" Con lei il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

