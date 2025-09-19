Presidio per Gaza sotto la Prefettura di Bologna | Fermare la complicità del governo con il genocidio

Bologna, 19 settembre 2025 - Ancora un presidio per "fermare le complicità del governo con il genocidio in Palestina" fa capolino sotto la Prefettura, nella giornata di mobilitazione nazionale contro "le complicità del governo con il genocidio del popolo palestinese". In piazza Roosevelt, infatti, una dozzina di attivisti ed esponenti di Potere al Popolo, accompagnati dagli universitari di Cambiare Rotta, Giovani Palestinesi e Usb, con bandiere, striscioni e microfono ha indetto una conferenza stampa. Oltre alle critiche al governo Meloni, Giovani Palestinesi non risparmia Comune e Regione: "A noi interessa poco che il presidente Michele de Pascale e il sindaco Matteo Lepore dicano di essere solidali alla Sumud Global Flotilla - grida un attivista -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

