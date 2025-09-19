Presidio per Gaza con la Cgil | la mobilitazione nazionale con partiti e associazioni

Cgil organizza una manifestazione nella giornata nazionale di mobilitazione per la pace a Gaza. L’appuntamento è per stasera, venerdì 19 settembre dalle 20:30 alle 21:30 in piazza Venezia. Si torna quindi in piazza, dopo i cortei dei giorni scorsi, stavolta con un evento di respiro nazionale, che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: presidio - gaza

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza

VIDEO | Gaza, oltre tremila persone a Genova per il presidio 'rumoroso'

Liberazione equipaggio della Handala e contro l’assedio a Gaza: presidio sulla scalinata del Cilea

? LA FIOM IN PIAZZA PER GAZA! Al presidio della Cgil Taranto per chiedere di fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile. È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuov Vai su Facebook

Sciopero e presidio per Gaza: Cgil organizza una mobilitazione nelle piazze italiane - X Vai su X

Sciopero per Gaza – LIVE BLOG; Sciopero e presidio della Cgil per Gaza; Presidio per Gaza con la Cgil: la mobilitazione nazionale con partiti e associazioni.

A Campobasso il presidio della Cgil per chiedere il cessate il fuoco a Gaza - Martedì 23 settembre nuovo corteo da piazza San Francesco al Consiglio regionale ... Secondo rainews.it

CGIL, PRESIDIO PER GAZA - “A Gaza la fame è un’arma”, “Fermiamo l’invasione”, “Stop accordi commerciali con Israele”: sono alcuni degli slogan che si leggono sui cartelloni in piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio p ... Da 9colonne.it