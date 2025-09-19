Presidente snow nei hunger games | ralph fiennes conquista i fan con il suo primo sguardo

il ritorno di panem: il volto di president snow si rivela in anteprima. Il mondo di Panem si prepara a tornare sul grande schermo con un capitolo che promette di essere ancora più oscuro e coinvolgente. La prima immagine ufficiale del nuovo film, incentrato sulla figura del presidente Snow interpretato da Ralph Fiennes, ha già suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati della saga. la nuova interpretazione di ralph fiennes nel ruolo di president snow. una prima immagine dal forte impatto visivo. Un poster propagandistico mostra Ralph Fiennes nei panni del leader distopico, vestito con una uniforme blu e con uno sguardo deciso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

