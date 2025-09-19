Presidente Cio a Milano | Nessun incontro con rappresentanti governo
Roma, 19 set. (askanews) – “Non ho conosciuto personalmente nessun membro del governo italiano o del ministero dello sport. I membri del Comitato Esecutivo avranno incontri con loro nella settimana prossima. Non vedo l’ora di conoscere i risultati. Ma abbiamo avuto ottime comunicazioni nella scorsa settimana”. Lo dice il presidente del Cio, Kirsty Coventry, durante la conferenza stampa dopo la riunione del Comitato Esecutivo svolto a Milano. “Ho invece incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala”. I vertici del Cio, secondo quanto emerge, avrebbero espresso disappunto per questa situazione venutasi a creare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
