Presidente Cio a Milano | Nessun incontro con rappresentanti governo

Ildenaro.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (askanews) – “Non ho conosciuto personalmente nessun membro del governo italiano o del ministero dello sport. I membri del Comitato Esecutivo avranno incontri con loro nella settimana prossima. Non vedo l’ora di conoscere i risultati. Ma abbiamo avuto ottime comunicazioni nella scorsa settimana”. Lo dice il presidente del Cio, Kirsty Coventry, durante la conferenza stampa dopo la riunione del Comitato Esecutivo svolto a Milano. “Ho invece incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala”. I vertici del Cio, secondo quanto emerge, avrebbero espresso disappunto per questa situazione venutasi a creare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presidente - milano

Giovanni Bozzetti, chi è l'imprenditore e politico pronto a diventare presidente di Fondazione Fiera Milano

Collasso insegna Generali Milano, presidente ordine ingegneri Penati: “Caldo estremo ha contribuito a cedimento”, ma indagine per crollo colposo

Inizia l’era di Giovanni Bozzetti dopo lo scandalo Pazzali: designato il nuovo presidente di Fiera Milano

Olimpiadi 2026, il Cio visita il villaggio olimpico di Milano ma non c'è nessuno del governo. Lettera dei vertici con «disappunto» verso Palazzo Chigi; Olimpiadi, Cio irritato con il Governo: Nessuno di loro a Milano; Il formaggio Montebore protagonista domani alla 15esima edizione di Cheese.

presidente cio milano nessunPresidente Cio a Milano: “Nessun incontro con rappresentanti governo” - (askanews) – “Non ho conosciuto personalmente nessun membro del governo italiano o del ministero dello sport. Lo riporta itacanotizie.it

presidente cio milano nessunMilano-Cortina, scoppia il caso: “disappunto” del Cio per l’assenza del governo alla visita del villaggio olimpico - Scoppia il caso politico tra il Cio e il governo italiano durante il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano- Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Cio Milano Nessun