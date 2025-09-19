preside di torino a processo per presunti maltrattamenti a studente disabile

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accuse di omissioni gravi nell’assistenza. La dirigente di una scuola media di Torino è finita a processo con l’accusa di maltrattamenti, dopo che un alunno con una grave patologia non avrebbe ricevuto il supporto necessario durante l’anno scolastico 2021-2022. Secondo l’indagine coordinata dalla sostituta procuratrice Antonella Barbera, per mesi sarebbero mancati professionisti qualificati, e in almeno un’occasione il ragazzo sarebbe rimasto con gli abiti sporchi di urina per l’intera giornata. Deambulatore inutilizzato e igiene trascurata. La dirigente è accusata di non aver garantito la formazione specifica al personale sull’uso del deambulatore, costringendo così lo studente a restare tutto il giorno sulla sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

