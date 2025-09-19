Presi in auto con la droga già divisa in dosi | arrestati padre figlio e nipote

Tre arresti per droga a Palma: la polizia ha fermato un’auto con a bordo un quarantenne, il figlio sedicenne e il nipote di 19 anni, tutti già noti per vari precedenti di polizia. Il conducente, privo di patente mai conseguita, aveva con sé i due giovani.Dossier. Così il crack ha fatto crollare i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

