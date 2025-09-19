Presentazione del libro ' La letteratura italiana raccontata ai ragazzie non solo!
Sabato 27 settembre, a partire dalle ore 17.30, Adriano De Gregorio presenterà alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma il suo libro dal titolo ‘La letteratura italiana raccontata ai ragazzi. e non solo’. Ingresso libero. Dialogherà con l'autore Giovanna Cageggi.«I libri di solito dividono la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: presentazione - libro
Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa
"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale
Presentazione del libro 'La casa sicura'
Presentazione Libro!!! Venerdì 19 Settembre alle ore 21:00 presso la Biblioteca Vai su Facebook
Presentazione del libro 'La letteratura italiana raccontata ai ragazzi...e non solo!; “La letteratura italiana raccontata ai ragazzi… e non solo” alla libreria Mondadori; Festival letterari, premi e fiere del libro 2025: il calendario aggiornato.
A Nairobi 'IncontrItaliani', appuntamenti mensili di letteratura - L'Istituto Italiano di Cultura di Nairobi segnala un nuovo appuntamento letterario mensile: 'IncontrItaliani', una volta al mese, in lingua italiana, all'ora dell'aperitivo. ansa.it scrive
Ai Musei civici la presentazione del libro ‘Acqua sporca’ di Nadeesha Uyangoda - REGGIO EMILIA – Sabato 20 settembre, alle ore 16, presso il Museo di Storia della psichiatria (Campus San Lazzaro di via Amendola 2) si terrà la presentazione del libro “Acqua sporca”, romanzo d’esord ... Da reggionline.com