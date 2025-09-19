Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2025 26 | iscrizioni scuole dal 6 ottobre al 20 dicembre NOTA

Il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale è stato confermato anche per l’anno scolastico 202526. L’iniziativa, promossa da Anitec-Assinform in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – punta a valorizzare l’uso consapevole e strategico delle tecnologie digitali nel contesto scolastico e sociale. L'articolo Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 202526: iscrizioni scuole dal 6 ottobre al 20 dicembre. NOTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

