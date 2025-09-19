Premio De Andrè Di Dio Masa e Cinus sul podio

Il Musicantiere di Alessandro Di Dio Masa si conferma fucina inesauribile di talenti, sfiorando la vittoria nella finale nazionale della 24esima edizione del Premio Fabrizio De Andrè. Andato in scena a Roma nella piazza dedicata proprio al cantautore genovese, il premio è uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alla canzone d’autore italiana. Tra i protagonisti di quest’anno, la Toscana si è distinta grazie alla voce intensa della lucchese Cinus e al lavoro del produttore e manager discografico carrarese, anima del Musicantiere, scuola di musica tra le più consolidate della nostra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

