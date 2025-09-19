Il Musicantiere di Alessandro Di Dio Masa si conferma fucina inesauribile di talenti, sfiorando la vittoria nella finale nazionale della 24esima edizione del Premio Fabrizio De Andrè. Andato in scena a Roma nella piazza dedicata proprio al cantautore genovese, il premio è uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alla canzone d’autore italiana. Tra i protagonisti di quest’anno, la Toscana si è distinta grazie alla voce intensa della lucchese Cinus e al lavoro del produttore e manager discografico carrarese, anima del Musicantiere, scuola di musica tra le più consolidate della nostra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio De Andrè Di Dio Masa e Cinus sul podio