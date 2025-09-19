Premio Amerigo Poggiolini all' infermiera livornese Federica Pracchia per il progetto Le bimbe del riuso

Livornotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infermiera livornese Federica Pracchia, in servizio nell’Unità di educazione alla salute di Livorno guidata da Luigi Franchini, si è aggiudicata il premioAmerigo Poggiolini 2025”, attribuito dall’associazione ”Amici di Montenero - La Frassineta".Il riconoscimento è stato assegnato in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premio - amerigo

Premio Amerigo Poggiolini all'infermiera livornese Federica Pracchia per il progetto Le bimbe del riuso; Premio 'Amerigo Poggiolini', all'infermiera livornesi Federica Pracchia il riconoscimento per il progetto 'Le bimbe del riuso' destinato ai pazienti oncologici.

Premio “Amerigo Poggiolini”, all’infermiera livornesi Federica Pracchia il riconoscimento per il progetto “Le bimbe del riuso” destinato ai pazienti oncologici - Premio "Amerigo Poggiolini", all'infermiera livornesi Federica Pracchia il riconoscimento per il progetto "Le bimbe del riuso" destinato ai pazienti oncologici ... Lo riporta livornopress.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Amerigo Poggiolini Infermiera