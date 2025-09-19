Premio Amerigo Poggiolini all' infermiera livornese Federica Pracchia per il progetto Le bimbe del riuso
L'infermiera livornese Federica Pracchia, in servizio nell’Unità di educazione alla salute di Livorno guidata da Luigi Franchini, si è aggiudicata il premio “Amerigo Poggiolini 2025”, attribuito dall’associazione ”Amici di Montenero - La Frassineta".Il riconoscimento è stato assegnato in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
