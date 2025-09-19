Premio all’innovazione per la Walter Tosto SpA | Marsilio esalta l’eccellenza abruzzese nel mondo
«Un riconoscimento che celebra ingegno, sviluppo industriale e apertura internazionale»: con queste parole il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso le sue congratulazioni alla Walter Tosto S.p.A., azienda con sede a Chieti Scalo, per il Premio Corradino D’Ascanio per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Meno burocrazia: a Chieti Walter Tosto realizza un nuovo sito da 3,6 milioni - Con un investimento da 3,6 milioni, Walter Tosto realizzerà a Chieti, attraverso l’autorizzazione unica dal commissario Zes Abruzzo, un nuovo fabbricato di circa 2. Riporta ilsole24ore.com
Zes, investimento 'Walter Tosto Spa' per potenziare organico - La "Walter Tosto spa", con autorizzazione unica rilasciata dal Commissario ZES Abruzzo nel cuore di uno dei centri produttivi storici dell'azienda, nell'area industriale di Chieti scalo, realizzerà un ... Secondo ansa.it