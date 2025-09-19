Premio alla carriera a Rita Lofano | Etica rigore e umanità al cuore del giornalismo

AGI - In un tempo in cui l’informazione è spesso ridotta a slogan, a titoli acchiappaclick e a notizie frammentarie, la XVI edizione del Premio Com&Te ha lanciato un messaggio tanto controcorrente quanto necessario: premiare la profondità, la serietà, la verità. Ed è per questo che il Premio alla Carriera è stato assegnato a Rita Lofano, direttrice dell’Agenzia Giornalistica Italia (AGI), “una delle voci più autorevoli e limpide del giornalismo italiano”. In una Aula Magna del Liceo Scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni gremita di studenti, docenti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, la cerimonia ha avuto il sapore di una lezione viva: non solo su cosa sia il giornalismo, ma su cosa possa ancora diventare. 🔗 Leggi su Agi.it

