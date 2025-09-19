Premi Uefa Inter, i club partecipanti alla Champions League iniziano a raccogliere i frutti della competizione, con i pagamenti distribuiti. Dopo il primo turno di Champions League, che si è svolto da martedì a ieri, i club che partecipano alla massima competizione europea per club hanno cominciato a incassare i premi per la loro partecipazione. Nella giornata odierna, la UEFA ha effettuato i primi pagamenti, distribuendo sia la gran parte della quota di partecipazione, pari a 643 milioni di euro, sia il 75% del nuovo segmento value, che include i premi derivanti dal market pool e dal ranking storico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Premi Uefa Inter, primi incassi per le squadre partecipanti alla Champions. Ai nerazzurri spetta questa cifra!