Preghiera del mattino del 19 Settembre 2025 | Sostieni la mia croce

Lalucedimaria.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 19 settembre 2025 sostieni la mia croce

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 19 Settembre 2025: “Sostieni la mia croce”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino

Preghiera del mattino del 27 Giugno 2025: “Preservami dal peccato”

Preghiera del mattino del 28 Giugno 2025: “Signore, resta con me”

Preghiera del mattino del 29 Giugno 2025: “Guidami alla Tua dimora”

A Boves Messa e Veglia nel ricordo dell’Eccidio; Il miracolo di San Gennaro in diretta su canale 21: ecco gli orari; Ragazzina muore a 12 anni durante un intervento al femore, specializzanda capisce problema ma viene cacciata dalla sala operatoria.

Preghiera del mattino del 17 Settembre 2025: “Donami gioia e letizia” - La preghiera del mattino di oggi, 17 settembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Segnala lalucedimaria.it

preghiera mattino 19 settembrePreghiera del mattino del 16 Settembre 2025: “Aiutami in questo giorno” - La preghiera di questa mattina, 16 settembre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... Secondo lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 19 Settembre