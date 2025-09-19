Pregare sotto le bombe il video postato dal parroco di Gaza City

Un video, postato dal parroco della chiesa della Sacra Famiglia, testimonia i raid su Gaza City. Padre Gabriel Romanelli ha infatti condiviso le immagini, riprese dall'interno della chiesa, nelle quali si sentono distintamente le forti esplosioni dovute agli attacchi dell'esercito israeliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

