Pregare sotto le bombe il video postato dal parroco di Gaza City
Un video, postato dal parroco della chiesa della Sacra Famiglia, testimonia i raid su Gaza City. Padre Gabriel Romanelli ha infatti condiviso le immagini, riprese dall'interno della chiesa, nelle quali si sentono distintamente le forti esplosioni dovute agli attacchi dell'esercito israeliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
A Gaza si prega sotto le bombe: l'esplosione sentita in chiesa nel video di padre Romanelli; Paura nella parrocchia a Gaza: in chiesa si prega mentre cadono le bombe; Gaza, forte esplosione sentita dall'interno della parrocchia: il video di padre Romanelli.
Gaza, parrocchia Sacra Famiglia prega sotto le bombe - A Gaza il parroco padre Gabriel Romanelli ha pregato nella parrocchia latina della Sacra Famiglia insieme ai fedeli. Secondo tg24.sky.it
A Gaza si prega per la pace nonostante le bombe. Il video di padre Gabriel Romanelli - Questa mattina il parroco, padre Gabriel Romanelli, ha condiviso sul suo profilo Facebook un video che mostra alcuni ... Da tg.la7.it