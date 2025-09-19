Predator | il film più acclamato della saga
Il franchise di Predator possiede una delle storie più articolate e affascinanti tra le serie cinematografiche di lunga durata. La valutazione su Rotten Tomatoes delle sue produzioni offre spunti sorprendenti, evidenziando come alcune pellicole recenti abbiano raggiunto risultati di critica molto elevati rispetto ai classici del passato. Questo approfondimento analizza i film più apprezzati della saga, con particolare attenzione alle ultime uscite che testimoniano un rinnovato interesse e qualità della serie. predator: killer of killers conquista la critica con il 95% su Rotten Tomatoes. il film che ha rilanciato la serie nel 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: predator - film
Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga
Alien vs predator: opportunità e sfide del film secondo il direttore della saga
Predator badlands: sveliamo il mistero del film
Estemporaneamente, giovedì 25 settembre, serata #PREDATOR al #TheCineclub di via Lidia, con presentazione del saggio edito da Weird Book e scritto da me, Gianmarco LP Mars Bonelli e Guglielmo Favilla! Si mangia pure a tema e - ATTENZIONE! - il film Vai su Facebook