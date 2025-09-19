Precipita dal viadotto ferroviario passanti assistono alla scena | Come l’hanno trovata Terribile

Il rumore del traffico notturno era l’unica colonna sonora in quel tratto di strada, un’arteria vitale che si snodava sotto un imponente viadotto. Poi, quel silenzio irreale, spezzato solo dal fruscio del vento, ha allertato i passanti. È stato allora che l’hanno vista, stesa sull’asfalto, dopo un volo di decine di metri che non le ha lasciato scampo. Un’immagine straziante, un corpo senza vita che ha subito bloccato il respiro a chiunque si sia imbattuto in quella tragedia inaspettata. La donna era lì, immobile, una figura solitaria avvolta nel buio della notte. La sua caduta era stata fatale, ponendo fine a un’esistenza in un istante che ha lasciato un vuoto incolmabile e tante domande senza risposta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

