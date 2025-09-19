Prato settimana dedicata alla salute cardiovascolare con Fondazione Onda

PRATO – Dal 26 settembre al 2 ottobre, l’ Ospedale Santo Stefano di Prato ospita la settimana della prevenzione cardiovascolare, promossa in collaborazione con la Fondazione Onda in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre. Durante l’Open Week sono previsti incontri divulgativi e momenti dedicati agli esami specialistici per monitorare condizioni come fibrillazione atriale, aneurisma aortico addominale, prevenzione dell’ictus e altre patologie cardiache. Per conoscere il programma completo, partecipare agli eventi e prenotare gli esami, è possibile consultare la pagina dedicata all’Open Week sulle malattie cardiovascolari dell’Ospedale Santo Stefano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: prato - settimana

Diverbio degenera in un circolo sportivo di Prato, caos e feriti: struttura chiusa per una settimana

Mercato Prato, sarà una settimana caldissima. Intanto oggi c’è l’abbraccio degli ultras

Cantieri della settimana: nuovo asfalto in via del Cantone, lavori alla rete del gas in via Luca Giordano e Il Prato e all’acquedotto in via Pisana

È già passata una settimana dal Corteggio Storico di Prato! Un intreccio di storia, fede e comunità che ogni anno anima le vie del centro con colori, costumi e atmosfere uniche. Gonfaloni, tamburi, figuranti e gruppi storici accompagnano la città in un racco Vai su Facebook

Controlli gratuiti per tutti: in Prato della Valle torna Dì Salute Weekend; Al Santo Stefano Open week sulle malattie cardiovascolari; La prevenzione come scelta di salute: al Centro Ambulatoriale Angiolini una settimana dedicata agli esami diagnostici.

Controlli gratuiti per tutti: in Prato della Valle torna Dì Salute Weekend - Medici, infermieri e associazioni, tutti volontari, saranno il vero motore dell’evento, che lo scorso anno ha garantito ben 7. Si legge su padovaoggi.it

Visite mediche gratuite grazie a Dì Salute Weekend: ecco come prenotarsi - I controlli si svolgono, nel totale rispetto delle norme di sicurezza e della privacy, all’interno di ambulatori mobili, gazebo attrezzati e nella grande tensostruttura della Croce Rossa ... Secondo padovaoggi.it