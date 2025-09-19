Prato salta il torneo della Palla Grossa 2025 | amarezza tra i Rioni per l’annullamento
Prato, 19 settembre 2025 – Niente Palla Grossa a Prato: è saltato il torneo 2025. Una notizia che, nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, irrompe in città con il suo carico di delusione. C’è amarezza e incredulità nei Rioni, nell’anno in cui si era riusciti ad approntare una versione sui generis sull’erba dello stadio del rugby invece che sulla sabbia. Ormai era tutto pronto. Nella giornata di sabato 20 ettembre ci sarebbe stata la prima partita tra i Gialli di Santo Stefano ed i Verdi di San Marco. Erano stati venduti i biglietti (oltre 350 solo per il primo incontro, stando ad una prima stima fornita dai Rioni) si erano mobilitati i volontari, i calcianti si erano allenati in primis per dare un segnale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prato - salta
Il futuro dell’Ac Prato. Taiti: "Un milione di euro entro il 18 o salta tutto". In campo due imprenditori
MONTEMURLO (Prato) - La procura apre un’altra inchiesta sulle violenze contro gli operai manifestanti e la città torna a mobilitarsi per i diritti negati dei lavoratori. È in atto nel distretto della moda una profonda riflessione sulla sostenibilità delle produzioni che Vai su Facebook
Prato, salta il torneo della Palla Grossa 2025: amarezza tra i Rioni per l’annullamento; Palla Grossa addio, verso la cancellazione l'evento 2025: a giorni l'annuncio dell'amministrazione; Palla Grossa ancora ferma al palo, il Comitato: Qualcuno può dirci se giocheremo oppure no?.
Palla Grossa, ci siamo. Domani inizia la sfida - Il momento è (quasi) arrivato: domani alle 17,30, al Chersoni di Iolo, gli Azzurri di Santa Maria sfideranno i ... Scrive msn.com
Nasce il torneo di calcio dei rioni. Non solo Palla Grossa: sfida doppia - Galcianese per i Rossi, La Querce per i Verdi, Zenith con gli Azzurri e Csl Prato social club per i Gialli. Segnala lanazione.it