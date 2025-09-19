Prato salta il torneo della Palla Grossa 2025 | amarezza tra i Rioni per l’annullamento

Prato, 19 settembre 2025 – Niente Palla Grossa a Prato: è saltato il torneo 2025. Una notizia che, nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, irrompe in città con il suo carico di delusione. C’è amarezza e incredulità nei Rioni, nell’anno in cui si era riusciti ad approntare una versione sui generis sull’erba dello stadio del rugby invece che sulla sabbia. Ormai era tutto pronto. Nella giornata di sabato 20 ettembre ci sarebbe stata la prima partita tra i Gialli di Santo Stefano ed i Verdi di San Marco. Erano stati venduti i biglietti (oltre 350 solo per il primo incontro, stando ad una prima stima fornita dai Rioni) si erano mobilitati i volontari, i calcianti si erano allenati in primis per dare un segnale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

