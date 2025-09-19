Pragmatismo e talento | la Juve ha ritrovato il suo dna Alla faccia dei giochisti

Sarri, Pirlo, Thiago Motta. i bianconeri ci hanno provato, a mettere il gioco davanti ai giocatori. Ma l'identità del club non è questa, e Tudor sta guidando la Signora in un proficuo ritorno al passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pragmatismo e talento: la Juve ha ritrovato il suo dna. Alla faccia dei giochisti...

