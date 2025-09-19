Pragmatismo e talento | la Juve ha ritrovato il suo dna Alla faccia dei giochisti

Sarri, Pirlo, Thiago Motta. i bianconeri ci hanno provato, a mettere il gioco davanti ai giocatori. Ma l'identità del club non è questa, e Tudor sta guidando la Signora in un proficuo ritorno al passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pragmatismo e talento: la Juve ha ritrovato il suo dna. Alla faccia dei giochisti...

Una comunicazione limpida, senza fronzoli: semplifica, responsabilizza e tiene l’ambiente unito. Ecco il mio commento alla conferenza di oggi. Realismo e pragmatismo: Allegri vede la sfida col Bologna come uno snodo fondamentale, ma non definitivo. Richi - X Vai su X

Juve e l’importanza della panchina: Tudor esalta tutti i giocatori e questo dato conferma la visione del mister. L’ha ribadito in conferenza stampa, ecco cosa ha detto - Juve e l’importanza della panchina: Tudor esalta tutti i giocatori, le dichiarazioni del mister In conferenza stampa, Igor Tudor ha affrontato un argomento chiave che sta rivoluzionando il calcio mode ... Riporta juventusnews24.com

Juventus, Zazzaroni: ‘Yildiz lo fa apposta, adesso è un vero 10’ - Qualche mese fa Ivan Zazzaroni era stato molto critico con Kenan Yildiz, ma adesso ne ha elogiato il rendimento ... Scrive it.blastingnews.com