Pozzuoli studenti ripuliscono le aree verdi
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta presso Villa Avellino, a Pozzuoli, l’iniziativa “Chi lo ama, lo protegge”. Un appuntamento che unisce cittadinanza attiva, educazione ambientale e arte, nato con l’obiettivo di promuovere la cura del territorio e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Cittadini, studenti e associazioni armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, per dare nuova vita a due importanti aree verdi della città. L’evento si è aperto con la pulizia dell’area verde di Villa Avellino, un luogo storico e amato dai puteolani, spesso penalizzato dall’incuria. L’altra area ripulita è stata il giardino antistante il Collegio dei Tibicines. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
