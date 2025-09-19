Pozzuoli | nasconde in casa droga e munizioni Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Napoli, cocaina e munizioni in casa: arrestato 22enne con precedenti durante un controllo della Polizia di Stato. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Paolo, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, dove hanno rinvenuto, un involucro contenente 22 grammi di cocaina, una dose di marijuana, 49 cartucce cal. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it