Posti barca a Porto Ercole La minoranza non ci sta | No alle autoconcessioni

MONTE ARGENTARIO "Sul porto di Porto Ercole siamo in dissenso sul modus operandi dell’amministrazione. Bisogna seguire le strade giuste nel rispetto delle norme e della trasparenza". La discussione sulla proposta di integrazione del porto di Porto Ercole, avvenuta in assise mercoledì pomeriggio, ha visto il Comune ribadire la sua strada che vede la gestione di una parte dei lotti delle concessioni all’azienda speciale del Comune Ama, trovando però l’analisi critica del gruppo di opposizione ’Svolta Per l’Argentario’. "La proposta ha suscitato forti critiche da parte del nostro gruppo consiliare – dice il capogruppo Marco Nieto –, siamo in netto dissenso rispetto al modus operandi adottato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Posti barca a Porto Ercole. La minoranza non ci sta: "No alle autoconcessioni"

In questa notizia si parla di: posti - barca

Lecce, flop darsena: posti barca vuoti

Ponte votivo, posti barca e fuochi: come funziona la macchina organizzativa del Redentore

Sport: finale dei 200 metri a 10 posti dell’evento di barca drago ai Giochi mondiali

Nautica da diporto: in Italia giro d'affari da 8,6 miliardi, Sardegna seconda 1,21 miliardi di euro di giro d’affari, 15.671 posti barca e 9.800 imprese blue: un settore strategico per la nostra economia e per la blue economy nazionale. Il Nord Est Sardegna - facebook.com Vai su Facebook

Porto di Balestrate, nuovi pontili e posti barca: approvato il progetto da 5 milioni e mezzo https://ift.tt/l2j0NFR - X Vai su X

Posti barca a Porto Ercole. La minoranza non ci sta: No alle autoconcessioni; Lucio Corsi a Porto Ercole: ecco come prenotare; Il concerto di Lucio Corsi dalla barca non è più una sorpresa, allarme a Porto Ercole: «I carabinieri temono problemi di ordine pubblico». E si discute se farlo o no.

Posti barca, ci sono gli avvisi. L’assegnazione sarà a sorteggio - MONTE ARGENTARIO Sono stati pubblicati dal Comune di Monte Argentario gli avvisi per l’assegnazione dei posti barca agli ormeggi comunali. Da lanazione.it

Porto Ercole parla (e diventa) svedese: maxi-investimento su spiagge e hotel - Trincerati al Red Star, l’ultimo bar della passeggiata di Porto Ercole, giusto sotto la Rocca spagnola, un gruppo di sub e ... Riporta roma.corriere.it