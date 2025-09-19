Poste Italiane i dati di un milione di utenti nel dark web | cosa c'è di vero nell'attacco rivendicato dagli hacker

I dati apparsi sul dark web non derivano da un attacco ai sistemi di Poste Italiane, ma da credenziali rubate tramite malware agli utenti e poi riutilizzate per accedere agli account. Poste Italiane conferma: i server non sono stati violati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

poste italiane dati milionePoste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web: cosa c’è di vero nell’attacco rivendicato dagli hacker - I dati apparsi sul dark web non derivano da un attacco ai sistemi di Poste Italiane, ma da credenziali rubate tramite malware agli utenti e poi riutilizzate ... Si legge su fanpage.it

poste italiane dati milionePoste Italiane: i dati di alcuni utenti finiscono nel dark web, ma non c’è stato un cyberattacco - In questi giorni un utente del dark web ha postato in un forum i dati di alcuni clienti di Poste Italiane, che comprendono nome, cognome, indirizzo email, password, numeri di telefono, Codice Fiscale, ... drcommodore.it scrive

