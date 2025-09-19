Posa della prima pietra del nuovo ospedale | pronto soccorso h24 e 191 posti letto

Martedì 23 settembre 2025, alle ore 11, verrà posata la prima pietra del nuovo ospedale di Sessa Aurunca, una struttura destinata a diventare punto di riferimento per l’assistenza sanitaria dell’intero territorio, dall’Alto Casertano alla fascia costiera. La cerimonia si terrà lungo la Strada. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Danieli posa la prima pietra del nuovo impianto green in Svezia: progetto da 1 miliardo di euro - Alla presenza della vicepremier e ministra svedese dell’Energia, delle Imprese e dell’Industria, Ebba Busch, delle istituzioni locali e dei vertici industriali, è stata posata oggi la prima pietra del ... Lo riporta 9colonne.it

Danieli posa la prima pietra di nuovo impianto green in Svezia, progetto da 1 miliardo che ridurrà del -7% le emissioni - STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Alla presenza della vicepremier e ministra svedese dell’Energia, delle Imprese e dell’Industria, Ebba Busch, delle istituzioni locali e dei vertici industriali, è stat ... Da msn.com