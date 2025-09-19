Porto Livorno maxi sequestro di pesce surgelato proveniente dal Senegal

Una ingente partita di prodotti ittici congelati e trasportati in un container proveniente dal Senegal è stata sequestrata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno e dalla guardia costiera. All’interno di un container sono state individuate varie specie tra cui polpo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

porto - livorno

