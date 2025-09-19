Porto il cane in vacanza | a Helsinki il primo parco di divertimento per cani

Vanityfair.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“The Doggy Route to Happiness” è il primo giro turistico pensato per i cani per scoprire la città Helsinki assieme ai loro padroni: tra pop-up dog café e nuotate sull'isola dog-only. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

porto il cane in vacanza a helsinki il primo parco di divertimento per cani

© Vanityfair.it - Porto il cane in vacanza: a Helsinki il primo parco di divertimento per cani

In questa notizia si parla di: porto - cane

Porto Sant'Elpidio, brutale pestaggio mentre passeggia col cane: 62enne in prognosi riservata, caccia ai due aggressori

Porto Sant'Elpidio, brutale pestaggio mentre passeggia col cane: 62enne in prognosi riservata, caccia ai due aggressori

Porto il cane in vacanza: a Helsinki il primo parco di divertimento per cani.

porto cane vacanza helsinkiPorto il cane in vacanza: a Helsinki il primo parco di divertimento per cani - «The Doggy Route to Happiness» è il primo giro turistico pensato per i cani per scoprire la città Helsinki assieme ai loro padroni: tra pop- vanityfair.it scrive

porto cane vacanza helsinkiIl primo itinerario turistico pensato per i cani - L’8 e 9 agosto 2025, in occasione del World Dog Show, nella capitale finlandese è stata inaugurata ... Come scrive r101.it

Cerca Video su questo argomento: Porto Cane Vacanza Helsinki