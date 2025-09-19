Porto di Ravenna fermati dai camalli due container di esplosivi diretti in Israele sindaco | Non siamo complici del genocidio a Gaza

Ilgiornaleditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bloccato il passaggio di esplosivi destinati a Haifa: Ravenna sceglie di non essere complice del genocidio a Gaza e chiede al governo una presa di posizione netta I camalli del porto di Ravenna hanno fermato due container pieni di esplosivi provenienti dall'Austria e diretti verso Haifa, in I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

porto di ravenna fermati dai camalli due container di esplosivi diretti in israele sindaco non siamo complici del genocidio a gaza

© Ilgiornaleditalia.it - Porto di Ravenna, fermati dai camalli due container di esplosivi diretti in Israele, sindaco: "Non siamo complici del genocidio a Gaza"

