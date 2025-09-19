Porto di Ravenna fermati dai camalli due container di esplosivi diretti in Israele sindaco | Non siamo complici del genocidio a Gaza
Bloccato il passaggio di esplosivi destinati a Haifa: Ravenna sceglie di non essere complice del genocidio a Gaza e chiede al governo una presa di posizione netta I camalli del porto di Ravenna hanno fermato due container pieni di esplosivi provenienti dall'Austria e diretti verso Haifa, in I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: porto - ravenna
Sapir, Ancisi (LpRa) sferra l'attacco: "Bilancio misero, il porto di Ravenna va liberato da questa zavorra"
Cyber-attacchi e spionaggio: il porto di Ravenna si affida a Israele per proteggere i suoi commerci (anche di armi)
Il porto di Ravenna cresce del 5,6%
A Ravenna, i lavoratori del porto scoprono un nuovo passaggio illegale di armi per Israele Gli amministratori locali stavolta lo bloccano Taiani, cuor di leone, se ne lava le mani Perché? Perché “è solo un transito” Oggi scioperi e mobilitazioni contro il genocidi - X Vai su X
Grazie ai portuali, al Sindaco, alla Provincia di Ravenna e alla Regione che si sono subito attivati per bloccare e non movimentare due container contenenti esplosivi e diretti al porto di Haifa. Bisogna parteggiare - facebook.com Vai su Facebook
Imperia, l’adunata dei camalli che vogliono salvare il porto di Oneglia: protesta in Comune contro il voto - Esordisce così il console della Compagnia Giovanni Zecchini alla bicchierata solidale, organizzata ... ilsecoloxix.it scrive
Imperia, i camalli: “Perdere il porto commerciale sarebbe peggio della chiusura dell’Agnesi” - Imperia – «Il porto commerciale di Imperia sarebbe ancora più grave, per questa città, della fine della Agnesi». Secondo ilsecoloxix.it