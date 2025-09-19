Porte Italiane riapre in versione polis l' ufficio postale di Placanica

L’ufficio postale di Placanica ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “polis”. La nuova sede di via San Tommaso è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

